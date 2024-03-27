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НХЛ

27 марта, 05:06

«Торонто» потерпел поражение от «Нью-Джерси». Любушкин сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
27 марта. Торонто — Нью-Джерси — 3:6.
Фото USA Today Sports
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«Нью-Джерси» на выезде выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Дэвилз» одержали вторую победу подряд.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Илья Любушкин сделал одну голевую передачу.

«Нью-Джерси» набрал 76 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 5-й строчке — 89 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Нью-Джерси» — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Голы: Бертуцци — 16 (Доми, Броди), 1:04 — 1:0. Л. Хьюз — 9 (Братт, Хишир), 4:25 — 1:1. Хишир — 23 (Братт, Майер), 17:56 — 1:2. Нюландер — 40 (Тимминс, Найз), 23:14 — 2:2. Мэттьюс — 59 (Любушкин, Броди), 24:51 — 3:2. Майер — 24 (Братт, Хишир), 25:35 — 3:3. Уиллман — 2 (Лазар, Тирни), 33:05 — 3:4. Д. Хьюз — 25 (Лазар), 56:47 — 3:5. Д. Хьюз — 26 (п.в., Лазар, Смит), 58:51 — 3:6.

Вратари: Уолл (58:35 — 58:51) — Аллен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 45 (25+10+10) — 25 (10+10+5).

Наши: Любушкин (18.47/0/+1) — -.

27 марта. Торонто. Scotiabank Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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