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Сегодня, 01:41

«Торонто» обменял Сандина в «Вашингтон» на Густафссона

Евгений Козинов
Корреспондент
Расмус Сандин.
Фото Global Look Press
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«Вашингтон» объявил об обмене защитника Эрика Густафссона в «Торонто». «Кэпиталз» за своего игрока и пик первого раунда на драфте 2023 года получили Расмуса Сандина.

Действующий контракт 22-летнего Сандина с зарплатой 1,4 миллиона долларов в год рассчитан до конца следующего сезона. Действующее соглашение 30-летнего Густафссона с зарплатой 800 тысяч долларов в год действует до конца этого сезона.

В этом сезоне Сандин набрал 20 (4+16) очков в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а Густафссон набрад 38 (7+31) очков в 61 матче.

Эрик Густафссон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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