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Сегодня, 18:37

«Торонто» остается самым дорогим клубом Национальной хоккейной лиги

Иван Шитик
Корреспондент
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Портал Sportico оценил стоимость команд Национальной хоккейной лиги. Первое место сохраняет «Торонто» — стоимость команды составляет 2,12 миллиарда долларов.

Самые дорогие клубы НХЛ

Рейтинг Sportico

1. «Торонто» — 2,12 миллиарда долларов (стоимость клуба увеличилась на 6 %)

2. «Рейнджерс» — 2,01 (7%)

3. «Монреаль» — 1,7 (8%)

4. «Чикаго» — 1,44 (6%)

5. «Бостон» — 1,41 (8%)

6. «Лос-Анджелес» — 1,39 (9%)

7. «Филадельфия» — 1,35 (8%)

8. «Эдмонтон» — 1,29 (11%)

9. «Вашингтон» — 1,22 (4%)

10. «Детройт» — 1,12 (9%)

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Чикаго Блэкхокс
4
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