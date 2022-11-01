«Торонто» остается самым дорогим клубом Национальной хоккейной лиги

Сегодня, 18:37
Портал Sportico оценил стоимость команд Национальной хоккейной лиги. Первое место сохраняет «Торонто» — стоимость команды составляет 2,12 миллиарда долларов.
Самые дорогие клубы НХЛ
Рейтинг Sportico
1. «Торонто» — 2,12 миллиарда долларов (стоимость клуба увеличилась на 6 %)
2. «Рейнджерс» — 2,01 (7%)
3. «Монреаль» — 1,7 (8%)
4. «Чикаго» — 1,44 (6%)
5. «Бостон» — 1,41 (8%)
6. «Лос-Анджелес» — 1,39 (9%)
7. «Филадельфия» — 1,35 (8%)
8. «Эдмонтон» — 1,29 (11%)
9. «Вашингтон» — 1,22 (4%)
10. «Детройт» — 1,12 (9%)