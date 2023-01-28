«Торонто» проиграл дома «Оттаве». Самсонов сделал 28 сэйвов

Самсонов сделал 28 сэйвов в проигранном матче «Торонто» против «Оттавы»

«Торонто» на своем льду потерпел поражение от «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. «Сенаторз» одержали вторую победу подряд.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 28 из 34 бросков по своим воротам.

«Торонто» идет на 3-м месте в Восточной конференции — 68 очков. «Оттава» располагается на 14-й строчке — 47 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Оттава» — 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Голы: Шабо — 8 (Штюцле, Браннстрем), 1:32 — 0:1. Андерсон — 2 (Керфут, Холл), 7:15 — 1:1. Ткачак — 18 (Хэмоник, Штюцле), 20:23 — 1:2. Нюландер — 27 (бол., Таварес, Марнер), 22:44 — 2:2. Брассар — 7 (бол., Жиру, Сандерсон), 29:57 — 2:3. Батерсон — 15 (Пинто), 36:37 — 2:4. Ткачак — 19, 43:31 — 2:5. Жиру — 17, 54:53 — 2:6.

Вратари: Самсонов — Форсберг.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 33 (15+12+6) — 34 (14+12+8).

Наши: — - Зайцев (12.08/0/0).

28 января. Торонто. Scotiabank Arena.