«Оттава» переиграла «Торонто», Зуб сделал 2 голевые передачи

«Оттава» в гостях обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Джош Норрис, Тим Штюцле и Майкл Амадио. Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб отдал 2 голевые передачи.

«Оттава» набрала 16 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Торонто» с 20 очками располагается на 5-й строчке.

«Торонто» — «Оттава» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Норрис — 6 (Жиру, Зуб), 0:41 — 0:1. Штюцле — 7 (Батерсон, Шабо), 23:12 — 0:2. Амадио — 2 (Зуб), 23:55 — 0:3.

Вратари: Столарз (55:02 — 58:32) — Ульмарк.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (9+9+9) — 41 (17+18+6).

Наши: — - Зуб (21.41/2/+1).

13 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18648 зрителей.