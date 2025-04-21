«Торонто» победил «Оттаву» в первом матче серии плей-офф

«Торонто» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Оттаву» со счетом 6:2.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Митч Марнер, еще по голу забили Оливер Экман-Ларссон, Джон Таварес, Вильям Нюландер, Морган Райлли и Мэттью Нис. У «Сенаторз» шайбы забросили Дрейк Батерсон и Ридли Грейг.

Счет в серии 1-0 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 23 апреля и начнется в 02.30 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Торонто» — «Оттава» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Голы: Экман-Ларссон — 1 (Лотон, Ярнкрок), 7:09 — 1:0. Марнер — 1 (Мэттьюс), 12:18 — 2:0. Батерсон — 1 (Козенс, Перрон), 16:18 — 2:1. Таварес — 1 (бол., В. Нюландер, Марнер), 24:07 — 3:1. В. Нюландер — 1 (бол., Таварес), 27:19 — 4:1. Грейг — 1 (Амадио, Пинто), 44:00 — 4:2. Райлли — 1 (Робертсон, Макманн), 44:45 — 5:2. Найз — 1 (бол., Мэттьюс, Марнер), 53:13 — 6:2.

Вратари: Столарц — Улльмарк.

Штраф: 16 — 36.

Броски: 24 (5+13+6) — 33 (13+8+12).

Наши: — - Зуб (20.57/3/+1).

21 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 19072 зрителя.

Счет в серии: 1-0.