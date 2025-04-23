«Торонто» в овертайме переиграл «Оттаву» во втором матче

«Торонто» выиграл у «Оттавы» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время на голы Моргана Райлли и Джона Тавареса «Сенаторз» ответили заброшенными шайбами Брэди Ткачака и Адама Годетта. В овертайме победную шайбу забросил Макс Доми.

Третий матч в серии состоится 25 апреля на льду «Оттавы».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Торонто» — «Оттава» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Райлли — 2 (В. Нюландер, Таварес), 3:43 — 1:0. Таварес — 2 (бол., Марнер, Мэттьюс), 8:20 — 2:0. Ткачак — 1 (бол., Жиру, Шабо), 35:41 — 2:1. Годетт — 1 (Клевен, Штюцле), 54:47 — 2:2. Доми — 1 (Бенуа), 63:09 — 3:2.

Вратари: Столарц — Улльмарк.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 21 (7+3+9+2) — 28 (10+13+4+1).

Наши: — - Зуб (24.13/0/0).

23 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 19333 зрителя.

Счет в серии: 2-0.