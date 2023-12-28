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Сегодня, 05:56

«Оттава» на выезде переиграла «Торонто». Тарасенко сделал две голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

Российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи.

«Торонто» с 40 очками занимает 5-е место в Восточной конференции. «Оттава» — последняя (26 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Оттава» — 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Голы: Найз — 8 (Мэттьюс), 5:41 — 1:0. Бертуцци — 6 (Райлли, Нюландер), 6:04 — 2:0. Келли — 2 (мен., Жиру), 30:17 — 2:1. Батерсон — 12 (Штюцле), 34:25 — 2:2. Батерсон — 13 (Тарасенко, Хэмоник), 43:44 — 2:3. Ткачак — 16 (п.в., Тарасенко), 57:33 — 2:4.

Вратари: Джонс (56:40 — 57:33, 57:50) — Корписало.

Штраф: 7 — 11.

Броски: 36 (12+8+16) — 31 (6+14+11).

Наши: — - Зуб (24.45/3/+2), Тарасенко (14.56/1/+2).

28 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 19261 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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