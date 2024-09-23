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Сегодня, 04:50

«Оттава» переиграла «Торонто», 38-летний Кулемин сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оттава» в овертайме обыграла «Торонто» в предсезонном матче НХЛ — 6:5 ОТ. В составе «Сенаторз» голевой передачей отметился российский нападаюший Николай Кулемин. 38-летний россиянин две недели назад вернулся в Северную Америку, подписав пробный контракт.

Николай Кулемин продолжит карьеру в&nbsp;НХЛ. Российский ветеран не нашел работу в КХЛ. Но в 38 лет подписал контракт с «Оттавой»

«Сент-Луис» проиграл в предсезонном матче «Юте» — 3:5. Российский голкипер «Блюз» Вадим Жеренко отыграл один период, отразив 3 из 7 бросков.

«Айлендерс» выиграли у «Нью-Джерси» — 4:2. Российский форвард Максим Цыплаков отметился одной голевой передачей.

«Рейнджерс» победили «Бостон». Российский нападающий «Брюинз» Георгий Меркулов сделал голевую передачу.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.

Николай Кулемин
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Оттава Сенаторз
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Юта
Вадим Жеренко
Максим Цыплаков

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