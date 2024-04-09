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«Торонто» в овертайме обыграл «Питтсбург», Самсонов отразил 29 бросков

Сергей Разин
корреспондент
9 апреля. «Торонто» в овертайме обыграл «Питтсбург» (3:2 ОТ).
Фото USA Today Sports
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Питтсбург» со счетом 3:2.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Мэттью Низ, Остон Мэттьюс и Джейк Маккейб, вратарь Илья Самсонов отразил 29 бросков из 31. У «Пингвинз» шайбы забросили Рикард Ракелль и Дрю О'Коннор, Евгений Малкин сделал результативную передачу.

В текущем сезоне 37-летний Малкин провел 78 матчей, в которых набрал 63 (25+38) очка.

После этого матча «Торонто» с 99 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 84 очками — на девятой строчке.

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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