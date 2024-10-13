«Питтсбург» потерпел поражение от «Торонто», Малкин набрал 2 очка

«Торонто» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Мэйпл Лифс» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал две голевые передачи. Всего в этом сезоне у 38-летнего россиянина 4 (0+2) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Питтсбург» — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Летанг — 1 (бол., Кросби, Малкин), 10:58 — 0:1. Нюландер — 1 (Доми), 20:50 — 1:1. Найз — 1 (Райлли, Марнер), 22:53 — 2:1. Марнер — 1, 42:12 — 3:1. Ракелль — 1 (Малкин), 52:29 — 3:2. Нюландер — 2 (п.в., Доми), 59:38 — 4:2.

Вратари: Столарз — Бломквист.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (10+13+10+0) — 23 (6+10+7+0).

Наши: — - Малкин (18.50/1/-1).

13 октября. Торонто. Scotiabank Arena. 18934 зрителя.