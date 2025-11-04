«Торонто» одержал волевую победу над «Питтсбургом», у Малкина голевой пас

«Торонто» победил «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Торонто» забил все свои голы в третьем периоде, к началу которого проигрывал со счетом 0:3, при этом за 3 минуты 24 секунды было заброшено три шайбы. Отличились Вильям Нюландер (дважды), Остон Мэттьюс и Бобби Макманн. У «Питтсбурга» забили Бенджамин Киндел (дважды) и Эрик Карлссон. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 на счету 39-летнего форварда 19 (3+16) очков в 14 матчах. «Питтсбург» (18 очков после 14 матчей) идет на четвертом месте в Восточной конференции. «Торонто» (15 очков после 13 игр) занимает пятое место. НХЛ. Регулярный чемпионат

4 ноября, 03:30. Scotiabank Arena (Торонто) Торонто Питтсбург

Neil Офигеть, вот это торонта зажгла) Чудовищный камбэк. Вобщем карасавец пас от Кросби. Остин всё таки забил. Ну, Ньюлэндер..И их похоже было не остановить, а пингвины даже в четвером на пятаке не знали как отбиваться. Вот те на. 05.11.2025

Женек10 сами сброситесь 05.11.2025

N.A.F.1974 Малыч заметен был. Большинство заработал, которое реализовали. И в целом был неплох. Кто про Алексеевна говорил-не знаю. Весь сезон был 7/8 D. В ПО играл в силу травм основных защитников. Не сказать, что хорошо.Руководство не сочло нужным переподписывать.. В Питтсбурге не закрепился, был выставлен на отказы. Никто не взял.. Удачи ему. 04.11.2025

N.A.F.1974 Мэттьюс хорошо сыграл. Как настоящий С. Во всех трех зонах. Но и швед 2 забил. Лидеры затащили. А Пингвинам урок. Не 40 минут игра длится. И защищать преимущество тоже навык. В себя, думаю, пришли и выровняли, но поздно уже было. Понравился Киндел. По мне затмил и Малкина и даже Кросби:)) 04.11.2025

Электросталец за гигантосэндвич и разливное Жигулевское порвут 04.11.2025

_Mike N_ как так можно - выигрывать 3-0 и проср@ть игру ! Следующую игру "пингвины" играют с Вашингтоном, порвут столичных и их жирного и престарелого капитана !:laughing: 04.11.2025

Город Моторов У вас не получиться сбросить Детройт с вершины))) 04.11.2025

Sam17 Дичь какая-то: по сути выигранный матч так бездарно про... рать. Слов нет. ( 04.11.2025

igogohruhru Малкин молодец! Опять продолжил результативную серию. А кстати помните в пингвины летом перешёл некий Алексеев и все еще говорили дескать у птиц состав отстой и он уж зафеерит? так что-то его там невидать 04.11.2025

Сергей Абсолютно согласен. Но тем и интереснее складывается сезон. 04.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Мэттьюс забил и это прекрасно . на полтяшок идёт 04.11.2025

Алексей Х "при этом за 3 минуты 24 гола было заброшено три шайбы" === Шта?))) 04.11.2025

Apei пока рано говорить, к концу месяца в топе будут сильные изменения 04.11.2025

Apei Птицы ацтой 04.11.2025

Сергей Два первых периода Торонто было дном. Просто дно днищенское... Но Беруби умеет "вставлять". И на третий период команда выскочила как на последний бой... Итог - победа в очень непростом матче. Вообще сезон складывается очень интересно. Неожиданные лидеры, новые лица на вершине списков.... 04.11.2025

Easycure И Мьюз зачем то поменял первое звено. Поставил туда Малкина. И вот вам -2 у Сида и Малыча и -3 у Раста. 04.11.2025

bernly017 Это что было???….слов просто нет! 04.11.2025

Easycure Питтсбург вернулся. Виннипег забивает с первых двух бросков. В Торонто с 3-0 проигрываем... 04.11.2025