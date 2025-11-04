«Торонто» одержал волевую победу над «Питтсбургом», у Малкина голевой пас

4 ноября, 06:15
«Торонто» победил «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
«Торонто» забил все свои голы в третьем периоде, к началу которого проигрывал со счетом 0:3, при этом за 3 минуты 24 секунды было заброшено три шайбы. Отличились Вильям Нюландер (дважды), Остон Мэттьюс и Бобби Макманн. У «Питтсбурга» забили Бенджамин Киндел (дважды) и Эрик Карлссон.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 на счету 39-летнего форварда 19 (3+16) очков в 14 матчах.
«Питтсбург» (18 очков после 14 матчей) идет на четвертом месте в Восточной конференции. «Торонто» (15 очков после 13 игр) занимает пятое место.
Neil
Офигеть, вот это торонта зажгла) Чудовищный камбэк. Вобщем карасавец пас от Кросби. Остин всё таки забил. Ну, Ньюлэндер..И их похоже было не остановить, а пингвины даже в четвером на пятаке не знали как отбиваться. Вот те на.
05.11.2025
Женек10
сами сброситесь
05.11.2025
N.A.F.1974
Малыч заметен был. Большинство заработал, которое реализовали. И в целом был неплох. Кто про Алексеевна говорил-не знаю. Весь сезон был 7/8 D. В ПО играл в силу травм основных защитников. Не сказать, что хорошо.Руководство не сочло нужным переподписывать.. В Питтсбурге не закрепился, был выставлен на отказы. Никто не взял.. Удачи ему.
04.11.2025
N.A.F.1974
Мэттьюс хорошо сыграл. Как настоящий С. Во всех трех зонах. Но и швед 2 забил. Лидеры затащили. А Пингвинам урок. Не 40 минут игра длится. И защищать преимущество тоже навык. В себя, думаю, пришли и выровняли, но поздно уже было. Понравился Киндел. По мне затмил и Малкина и даже Кросби:))
04.11.2025
Электросталец
за гигантосэндвич и разливное Жигулевское порвут
04.11.2025
_Mike N_
как так можно - выигрывать 3-0 и проср@ть игру ! Следующую игру "пингвины" играют с Вашингтоном, порвут столичных и их жирного и престарелого капитана !:laughing:
04.11.2025
Город Моторов
У вас не получиться сбросить Детройт с вершины)))
04.11.2025
Sam17
Дичь какая-то: по сути выигранный матч так бездарно про... рать. Слов нет. (
04.11.2025
igogohruhru
Малкин молодец! Опять продолжил результативную серию. А кстати помните в пингвины летом перешёл некий Алексеев и все еще говорили дескать у птиц состав отстой и он уж зафеерит? так что-то его там невидать
04.11.2025
Сергей
Абсолютно согласен. Но тем и интереснее складывается сезон.
04.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Мэттьюс забил и это прекрасно . на полтяшок идёт
04.11.2025
Алексей Х
"при этом за 3 минуты 24 гола было заброшено три шайбы" === Шта?)))
04.11.2025
Apei
пока рано говорить, к концу месяца в топе будут сильные изменения
04.11.2025
Apei
Птицы ацтой
04.11.2025
Сергей
Два первых периода Торонто было дном. Просто дно днищенское... Но Беруби умеет "вставлять". И на третий период команда выскочила как на последний бой... Итог - победа в очень непростом матче. Вообще сезон складывается очень интересно. Неожиданные лидеры, новые лица на вершине списков....
04.11.2025
Easycure
И Мьюз зачем то поменял первое звено. Поставил туда Малкина. И вот вам -2 у Сида и Малыча и -3 у Раста.
04.11.2025
bernly017
Это что было???….слов просто нет!
04.11.2025
Easycure
Питтсбург вернулся. Виннипег забивает с первых двух бросков. В Торонто с 3-0 проигрываем...
04.11.2025
baruv
Неожиданный камбэк листьев в третьем периоде с 0-3 до 4-3 Усыпили пингвинов и застали врасплох. Появился и проявился Мэттьюс. Пингвины так и не пришли в себя...
04.11.2025