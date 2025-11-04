Видео
4 ноября, 06:15

«Торонто» одержал волевую победу над «Питтсбургом», у Малкина голевой пас

Павел Лопатко

«Торонто» победил «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Торонто» забил все свои голы в третьем периоде, к началу которого проигрывал со счетом 0:3, при этом за 3 минуты 24 секунды было заброшено три шайбы. Отличились Вильям Нюландер (дважды), Остон Мэттьюс и Бобби Макманн. У «Питтсбурга» забили Бенджамин Киндел (дважды) и Эрик Карлссон.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 на счету 39-летнего форварда 19 (3+16) очков в 14 матчах.

«Питтсбург» (18 очков после 14 матчей) идет на четвертом месте в Восточной конференции. «Торонто» (15 очков после 13 игр) занимает пятое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат
4 ноября, 03:30. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Питтсбург
20

  • Neil

    Офигеть, вот это торонта зажгла) Чудовищный камбэк. Вобщем карасавец пас от Кросби. Остин всё таки забил. Ну, Ньюлэндер..И их похоже было не остановить, а пингвины даже в четвером на пятаке не знали как отбиваться. Вот те на.

    05.11.2025

  • Женек10

    сами сброситесь

    05.11.2025

  • N.A.F.1974

    Малыч заметен был. Большинство заработал, которое реализовали. И в целом был неплох. Кто про Алексеевна говорил-не знаю. Весь сезон был 7/8 D. В ПО играл в силу травм основных защитников. Не сказать, что хорошо.Руководство не сочло нужным переподписывать.. В Питтсбурге не закрепился, был выставлен на отказы. Никто не взял.. Удачи ему.

    04.11.2025

  • N.A.F.1974

    Мэттьюс хорошо сыграл. Как настоящий С. Во всех трех зонах. Но и швед 2 забил. Лидеры затащили. А Пингвинам урок. Не 40 минут игра длится. И защищать преимущество тоже навык. В себя, думаю, пришли и выровняли, но поздно уже было. Понравился Киндел. По мне затмил и Малкина и даже Кросби:))

    04.11.2025

  • Электросталец

    за гигантосэндвич и разливное Жигулевское порвут

    04.11.2025

  • _Mike N_

    как так можно - выигрывать 3-0 и проср@ть игру ! Следующую игру "пингвины" играют с Вашингтоном, порвут столичных и их жирного и престарелого капитана !:laughing:

    04.11.2025

  • Город Моторов

    У вас не получиться сбросить Детройт с вершины)))

    04.11.2025

  • Sam17

    Дичь какая-то: по сути выигранный матч так бездарно про... рать. Слов нет. (

    04.11.2025

  • igogohruhru

    Малкин молодец! Опять продолжил результативную серию. А кстати помните в пингвины летом перешёл некий Алексеев и все еще говорили дескать у птиц состав отстой и он уж зафеерит? так что-то его там невидать

    04.11.2025

  • Сергей

    Абсолютно согласен. Но тем и интереснее складывается сезон.

    04.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Мэттьюс забил и это прекрасно . на полтяшок идёт

    04.11.2025

  • Алексей Х

    "при этом за 3 минуты 24 гола было заброшено три шайбы" === Шта?)))

    04.11.2025

  • Apei

    пока рано говорить, к концу месяца в топе будут сильные изменения

    04.11.2025

  • Apei

    Птицы ацтой

    04.11.2025

  • Сергей

    Два первых периода Торонто было дном. Просто дно днищенское... Но Беруби умеет "вставлять". И на третий период команда выскочила как на последний бой... Итог - победа в очень непростом матче. Вообще сезон складывается очень интересно. Неожиданные лидеры, новые лица на вершине списков....

    04.11.2025

  • Easycure

    И Мьюз зачем то поменял первое звено. Поставил туда Малкина. И вот вам -2 у Сида и Малыча и -3 у Раста.

    04.11.2025

  • bernly017

    Это что было???….слов просто нет!

    04.11.2025

  • Easycure

    Питтсбург вернулся. Виннипег забивает с первых двух бросков. В Торонто с 3-0 проигрываем...

    04.11.2025

  • baruv

    Неожиданный камбэк листьев в третьем периоде с 0-3 до 4-3 Усыпили пингвинов и застали врасплох. Появился и проявился Мэттьюс. Пингвины так и не пришли в себя...

    04.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Евгений Малкин
    ХК Питтсбург Пингвинз
    ХК Торонто Мэйпл Лифс
