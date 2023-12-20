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Сегодня, 05:44

«Рейнджерс» выиграли у «Торонто». Шестеркин сделал 31 сэйв

Евгений Козинов
Корреспондент
20 декабря. «Торонто» — «Рейнджерс» — 2:5.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» переиграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Для команды из Нью-Йорка это третья победа подряд.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Форвард Артемий Панарин забросил одну шайбу.

«Рейнджерс» с 45 очками лидируют в Восточной конференции. «Торонто» идет на 4-й строчке — 38 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Рейнджерс» — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Голы: Зибанежад — 10 (Уилер, Крайдер), 26:11 — 0:1. Мэттьюс — 24 (Райлли, Бертуцци), 27:32 — 1:1. Лафренье — 9 (бол., Бродзински, Густафссон), 29:50 — 1:2. Мэттьюс — 25 (Маккейб, Нюландер), 41:16 — 2:2. Шнайдер — 2 (Густафссон, Уилер), 48:08 — 2:3. Панарин — 17 (бол., Густафссон, Трочек), 55:08 — 2:4. Зибанежад — 11 (п.в., Линдгрен, Крайдер), 56:47 — 2:5.

Вратари: Джонс (55:34 — 56:47) — Шестеркин.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 33 (5+17+11) — 36 (11+14+11).

Наши: — - Панарин (20.02/8/-1).

20 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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