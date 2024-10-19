«Торонто» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 20 октября. Матч пройдет на крытой арене «Скоушабэнк-арена» в Торонто (Канада) и начнется в 2.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Торонто» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за игрой можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

По итогам 4-х игр регулярного чемпионата «Мэйпл Лифз» набрали шесть очков и занимают 5-е место в Восточной конференции. «Нью Йорк» с 7-ю баллами располагается на 2-й строчке на Востоке.

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