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Сегодня, 20:40

«Торонто» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Торонто» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ 20 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»).
Фото USA Today Sports
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«Торонто» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 20 октября. Матч пройдет на крытой арене «Скоушабэнк-арена» в Торонто (Канада) и начнется в 2.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Торонто» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за игрой можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

По итогам 4-х игр регулярного чемпионата «Мэйпл Лифз» набрали шесть очков и занимают 5-е место в Восточной конференции. «Нью Йорк» с 7-ю баллами располагается на 2-й строчке на Востоке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз

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