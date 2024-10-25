«Сент-Луис» переиграл «Торонто», Бучневич сделал две голевые передачи

«Сент-Луис» переиграл «Торонто» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами. Теперь у 29-летнего россиянина 6 (3+3) очков в этом сезоне.

«Сент-Луис» с 10 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 8 очков.

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«Торонто» — «Сент-Луис» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Броберг — 2 (Кайру, Бучневич), 4:07 — 0:1. Холлоуэй — 2 (бол., Саад), 10:31 — 0:2. Экман-Ларссон — 1 (Райлли, Таварес), 26:20 — 1:2. Тексье — 1 (Кайру, Бучневич), 27:58 — 1:3. Нейберс — 3 (Шенн), 43:45 — 1:4. Холлоуэй — 3 (п.в., Фолк), 56:42 — 1:5.

Вратари: Уолл (55:39 — 56:42) — Биннингтон.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 41 (10+17+14) — 27 (9+10+8).

Наши: — - Бучневич (15.18/1/+3), Торопченко (13.44/1/0).

25 октября. Торонто. Scotiabank Arena. 18414 зрителей.