Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:03

«Сиэтл» продлил победную серию, обыграв «Торонто»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Сиэтл» на выезде обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

В составе «Кракен» забивали Эли Толванен, Винс Данн, Джаред Маканн, Мэттью Бенирс и Александер Веннберг. У «Мэйпл Лифс» шайбой отметился Джон Таварес.

«Сиэтл» с 46 очками занимает 5-ю строчку в Западной конференции. «Торонто» с 53 очками на третьем месте Востока.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Сиэтл» — 1:5 (0:0, 1:4, 0:1)

Голы: Толванен — 4 (бол., Данн, Маккэн), 27:02 — 0:1. Таварес — 16 (бол., Марнер, Мэттьюс), 30:54 — 1:1. Данн — 5, 31:08 — 1:2. Маккэн — 18 (Шварц, Данн), 33:50 — 1:3. Бенайерс — 13 (Эберле, Бураковски), 37:25 — 1:4. Веннберг — 8 (Гурд, Танев), 42:57 — 1:5.

Вратари: Мюррей — Джонс.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 27 (9+12+6) — 26 (3+12+11).

Наши: — - -.

6 января. Торонто. Scotiabank Arena. 18624 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Торонто Мэйпл Ливз
0
Читайте также
Федерация тенниса Австралии не будет отстранять россиян от участия в Australian Open
Апогей тотальной ненависти. Самая жестокая массовая драка СССР и Канады
Полянский осудил отказ Киева от режима прекращения огня в Донбассе
Мирный житель погиб при обстреле Таврийска со стороны ВСУ
На Украине оправдали плохую дисциплину в армии «подстрекателями»
Байден заявил о критической точке конфликта на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Монреаль» проиграл «Рейнджерс». Кравцов набрал одно очко

«Каролина» дома уступила «Нэшвиллу»