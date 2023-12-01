Хет-трик Марнера помог «Торонто» победить «Сиэтл»

«Торонто» по буллитам победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. «Кракен» потерпели третье поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Сиэтл» — 4:3 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Марнер — 6 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 6:34 — 1:0. Марнер — 7 (Мэттьюс, Тимминс), 20:21 — 2:0. Маккэн — 10 (бол., Бьоркстранд, Эберле), 23:37 — 2:1. Марнер — 8 (Маккейб), 36:01 — 3:1. Толванен — 6 (Картье, Ларссон), 46:15 — 3:2. Маккэн — 11 (Веннберг, Шульц), 53:24 — 3:3.

Победный буллит: Мэттьюс.

Вратари: Уолл — Грубауэр.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 28 (13+7+8+0) — 40 (7+17+12+4).

1 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18366 зрителей.