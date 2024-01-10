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Сегодня, 19:25

«Торонто» спустя 8 дней вернул из фарм-клуба российского голкипера Самсонова

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Торонто» вернул из фарм-клуба российского голкипера Илью Самсонова, сообщается на странице команды.

22-летний вратарь Деннис Хилдеби отправлен в «Торонто Марлис».

2 января «Торонто» перевел 26-летнего Самсонова в АХЛ. Как заявил генеральный менеджер «Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг, россиянин не будет тренироваться и играть за «Марлис», а будет работать за пределами льда с тренером вратарей и клубной командой развития.

В текущем сезоне Самсонов провел за «Торонто» 15 матчей, в среднем пропуская 3,94 шайбы, показывая процент сейвов 86,2.

Илья Самсонов
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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