«Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ второй год подряд

Forbes представил рейтинг самых дорогих клубов НХЛ в 2024 году.

Список второй год подряд возглавил «Торонто». Стоимость канадской команды оценивается в 3,8 миллиарда долларов. За «Мэйпл Ливз» играет российский форвард Никита Гребенкин.

«Рейнджерс», в составе которого выступают россияне Артемий Панарин и Игорь Шестеркин, стал второй самой дорогой командой НХЛ — 3,5 миллиарда долларов. На третьем месте по этому показателю располагается «Монреаль» (3 миллиарда долларов).

В десятку самых дорогих клубов НХЛ в 2024 году также вошли «Лос-Анджелес» (2,9), «Бостон» (2,7), «Эдмонтон» (2,65), «Чикаго» (2,45), «Филадельфия» (2,3), «Вашингтон» (2,15) и «Детройт» (2,125).