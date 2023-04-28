КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:45

«Тампа» обыграла «Торонто» и сократила отставание в серии

Евгений Козинов
Корреспондент
28 апреля. «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 2:4.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Тампа-Бэй» переиграла «Торонто» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Мэйпл Ливз».

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 34 из 38 бросков по своим воротам. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска.

Шестой матч в серии состоится 29 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Райлли — 3 (Найз, Таварес), 5:46 — 1:0. Чирелли — 3 (Хагель, Пербикс), 6:12 — 1:1. Эйссимонт — 1 (Богосян, Коул), 24:23 — 1:2. Пол — 1 (Колтон, Эйссимонт), 51:53 — 1:3. Мэттьюс — 4 (Таварес, Марнер), 56:26 — 2:3. Киллорн — 3 (п.в., Хедман, Чирелли), 59:55 — 2:4.

Вратари: Самсонов (14:09 — 14:38, 55:39 — 56:26, 56:57 — 57:46, 58:20 — 59:55) — Василевский.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (9+7+14) — 38 (14+11+13).

Наши: — - Кучеров (20.17/5/+1), Сергачев (24.59/2/0).

28 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 19663 зрителя.

Cчет в серии: 3-2.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
48
Читайте также
Роналду хочет расстаться с Джорджиной. Считает, что она слишком много тратит
Действующий чемпион — в шаге от вылета! Что происходит с «Колорадо»?
Расчет гаубицы «Гиацинт» уничтожил группу пехоты ВСУ
Путин предложил запустить курсы по управлению беспилотниками в школах
Рябков отметил важность взвешенного ответа США на невыдачу виз
Боевики ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области
Популярное видео
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: первый раунд плей-офф НХЛ
«Тампа» не сдается! Феноменальная игра Василевского оставила команду в плей-офф
Василевский признан второй звездой матча «Торонто» — «Тампа»
«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси». Шестеркин сделал 38 сэйвов
Ничушкин пропустил матчи «Колорадо» из-за пьяной девушки в его номере отеля. Ее отвезли в больницу
Действующий чемпион — в шаге от вылета! Что происходит с «Колорадо»?
Бобровский спас «Флориду» от вылета! Отразил больше 40 бросков и украл победу у «Бостона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок Стэнли: «Торонто» — «Тампа», «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» и другие матчи 28 апреля

Ничушкин пропустил матчи «Колорадо» из-за пьяной девушки в его номере отеля. Ее отвезли в больницу