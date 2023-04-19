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Сегодня, 05:22

«Тампа» переиграла «Торонто». Кучеров набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
19 апреля. «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 3:7.
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» выиграла у «Торонто» в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 7:3.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали третьей звездой встречи.

Защитник Михаил Сергачев отметился одной результативной передачей.

Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 28 из 31 броска по своим воротам. Вратарь хозяев Илья Самсонов сыграл два периода и отразил 23 из 29 бросков.

Вторая игра состоится 21 апреля. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Первый матч

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 3:7 (0:3, 2:3, 1:1)

Голы: Белльмар — 1 (Перри), 1:18 — 0:1. Чирелли — 1 (Хагель), 7:18 — 0:2. Кучеров — 1 (бол., Сергачев, Киллорн), 19:56 — 0:3. О`Райлли — 1 (бол., Таварес, Марнер), 28:06 — 1:3. Нюландер — 1 (бол., Мэттьюс, Марнер), 33:11 — 2:3. Пойнт — 1 (бол., Кучеров, Чирелли), 34:29 — 2:4. Перри — 1 (бол., Колтон), 37:54 — 2:5. Пойнт — 2 (бол., Перри, Кучеров), 39:58 — 2:6. Колтон — 1 (Пербикс, Коул), 46:59 — 2:7. Ярнкрок — 1 (Марнер, Мэттьюс), 48:06 — 3:7.

Вратари: Самсонов (Уолл, 40:00) — Василевский.

Штраф: 15 — 8.

Броски: 31 (10+10+11) — 34 (15+14+5).

Наши: — - Кучеров (20.00/4/0), Сергачев (26.23/3/-1).

19 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 19013 зрителей.

Счет в серии: 0-1

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
72
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