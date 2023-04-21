«Торонто» разгромил «Тампу» и сравнял счет в серии

«Торонто» выиграл у «Тампы» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 7:2. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 19 из 21 броска по своим воротам. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 из 35 бросков.

Третий матч в серии состоится на льду «Тампы» 23 апреля. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)

Голы: Марнер — 1 (бол., Райлли, Мэттьюс), 0:47 — 1:0. Таварес — 1 (Райлли), 12:45 — 2:0. Нюландер — 2 (Райлли, Мэттьюс), 15:08 — 3:0. Коул — 1 (Стэмкос, Пойнт), 28:58 — 3:1. Таварес — 2 (Райлли, Нюландер), 33:14 — 4:1. Эштон-Риз — 1 (Кампф, Лафферти), 35:52 — 5:1. Марнер — 2 (Броди), 38:02 — 6:1. Перри — 2 (Белльмар, Марун), 52:38 — 6:2. Таварес — 3 (бол., Марнер, О`Райлли), 55:06 — 7:2.

Вратари: Самсонов (14:41 — 15:08) — Василевский.

Штраф: 23 — 49.

Броски: 37 (12+17+8) — 22 (8+9+5).

Наши: — - Кучеров (17.08/3/0), Сергачев (21.48/1/-2).

21 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 19128 зрителей.

Счет в серии: 1-1.