Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:06

«Торонто» разгромил «Тампу» и сравнял счет в серии

Евгений Козинов
Корреспондент
21 апреля. «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 7:2.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Торонто» выиграл у «Тампы» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 7:2. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 19 из 21 броска по своим воротам. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 из 35 бросков.

Третий матч в серии состоится на льду «Тампы» 23 апреля. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)

Голы: Марнер — 1 (бол., Райлли, Мэттьюс), 0:47 — 1:0. Таварес — 1 (Райлли), 12:45 — 2:0. Нюландер — 2 (Райлли, Мэттьюс), 15:08 — 3:0. Коул — 1 (Стэмкос, Пойнт), 28:58 — 3:1. Таварес — 2 (Райлли, Нюландер), 33:14 — 4:1. Эштон-Риз — 1 (Кампф, Лафферти), 35:52 — 5:1. Марнер — 2 (Броди), 38:02 — 6:1. Перри — 2 (Белльмар, Марун), 52:38 — 6:2. Таварес — 3 (бол., Марнер, О`Райлли), 55:06 — 7:2.

Вратари: Самсонов (14:41 — 15:08) — Василевский.

Штраф: 23 — 49.

Броски: 37 (12+17+8) — 22 (8+9+5).

Наши: — - Кучеров (17.08/3/0), Сергачев (21.48/1/-2).

21 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 19128 зрителей.

Счет в серии: 1-1.

Андрей Василевский (хоккей)
Илья Самсонов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
3
43
Читайте также
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Лига задумалась о плей-офф в РПЛ. Все из-за гегемонии «Зенита»?
Bloomberg: США и страны G7 рассматривают почти полный запрет на экспорт в Россию
Сильный взрыв произошел в Белгороде
На поле сбоя: зачем генсек НАТО приезжал в Киев
Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии матча за мировую шахматную корону
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: первый раунд плей-офф НХЛ
«Рейнджерс» неудержимы в плей-офф. Тарасенко и Кейн тащат команду во второй раунд
Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси»
Самая огненная серия Кубка Стэнли: «Торонто» ответил «Тампе» разгромом!
Тарасенко забросил вторую шайбу в этом плей-офф НХЛ
Кубок Стэнли: «Нью-Джерси» — «Рейнджерс», «Колорадо» — «Сиэтл» и другие матчи 21 апреля
Еще одна мощная сенсация в НХЛ: рекордсмены регулярки пропустили шесть голов и проиграли!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крайдер установил рекорд плей-офф НХЛ

Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси»