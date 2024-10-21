«Торонто» встретится с «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Торонто» и «Тампа-Бэй» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 22 октября. Игра пройдет на «Скоушабанк Арене» в Торонто, стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

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Ключевые события игры «Торонто» — «Тампа-Бэй» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Торонто» (5 матчей) и «Тампа» (4 матча) набрали по 6 очков в этом регулярном чемпионате НХЛ. В предыдущих играх «Торонто» уступил «Рейнджерс» (1:4), а «Тампа» — «Оттаве» (4:5).

В сезоне-2023/24 обе команды выбыли в первом раунде Кубка Стэнли.