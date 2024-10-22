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Сегодня, 05:17

«Тампа» уступила «Торонто», Василевского поменяли после четырех пропущенных шайб

Сергей Разин
корреспондент
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Торонто» со счетом 2:5.

В составе «Лайтнинг» отличились Ник Пол и Брэйден Пойнт, Никита Кучеров отметился результативной передачей, вратарь Андрей Василевский был заменен на Йонаса Йоханссона на 30-й минуте при счете 1:4. У «Мэйпл Ливз» 3 (2+1) очка набрал Вильям Нюландер, еще по голу забили Остон Мэттьюс, Макс Пачиоретти и Мэттью Нис.

После этого матча «Тампа» с 6 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Торонто» с 8 очками — на четвертой строчке.

НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз

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