«Тампа» уступила «Торонто», Василевского поменяли после четырех пропущенных шайб

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Торонто» со счетом 2:5.

В составе «Лайтнинг» отличились Ник Пол и Брэйден Пойнт, Никита Кучеров отметился результативной передачей, вратарь Андрей Василевский был заменен на Йонаса Йоханссона на 30-й минуте при счете 1:4. У «Мэйпл Ливз» 3 (2+1) очка набрал Вильям Нюландер, еще по голу забили Остон Мэттьюс, Макс Пачиоретти и Мэттью Нис.

После этого матча «Тампа» с 6 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Торонто» с 8 очками — на четвертой строчке.