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НХЛ

Сегодня, 06:30

«Торонто» — «Тампа»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» — 6:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка, Виктор Хедман набрал 3 (1+2) очка. У «Мэйпл Ливз» 4 (1+3) очка набрал Митч Марнер, Остон Мэттьюс — 3 (2+1) очка, вратарь Илья Самсонов отразил 8 бросков из 12 и был заменен на 16-й минуте.

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НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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