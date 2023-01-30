«Вашингтон» уступил «Торонто», у Овечкина «-2»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Торонто» со счетом 1:5.

В составе «Кэпиталз» отличился Никлас Бэкстрем, форвард Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2», у Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова «-1». У «Мэйпл Ливз» шайбы на счету Майкла Бантинга, Моргана Райлли, Вильяма Нюландера и Пьера Энгвалла, вратарь Илья Самсонов отразил 23 броска из 24.

После этого матча «Вашингтон» с 58 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Торонто» с 70 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Вашингтон» — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

Голы: Бэкстрем — 1 (бол., Юханссон, Шири), 17:17 — 0:1. Бантинг — 15 (бол., Таварес, Марнер), 21:29 — 1:1. Райлли — 1 (Бантинг, Таварес), 27:00 — 2:1. Нюландер — 28 (Ярнкрок, Сандин), 30:45 — 3:1. Энгвалль — 10 (Броди, Кампф), 34:20 — 4:1. Эштон-Риз — 5 (Хольмберг, Джиордано), 56:47 — 5:1.

Вратари: Самсонов — Кемпер (Линдгрен, 34:20).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 27 (10+13+4) — 24 (7+12+5).

Наши: — - Кузнецов (15.43/1/-1), Овечкин (22.10/6/-2), Орлов (24.44/0/-1).

30 января. Торонто. Scotiabank Arena. 18593 зрителя.