«Вашингтон» переиграл «Торонто»

«Вашингтон» на выезде выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Во втором периоде команды обменялись голами: у «Кэпиталз» забил Ник Дауд, а у «Мэйпл Ливз» — Джон Таварес. В середине третьей двадцатиминутки Коннор Макмайкл вывел гостей вперед, а на последней минуте Алексей Протас забил в пустые ворота.

Это была восьмая игра после травмы российского нападающего Александра Овечкина. Без своего капитана команда одержала 5 побед (одна в овертайме) и потерпела 3 поражения (одно в овертайме).

«Вашингтон» с 38 очками в 26 играх занимает первую строчку в Восточной конференции. «Торонто» идет на 4-й строчке — 34 очка в 26 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Вашингтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Дауд — 8 (Рой), 21:06 — 0:1. Таварес — 12 (Танев), 31:31 — 1:1. Макмайкл — 15 (Дюбуа), 49:51 — 1:2. Протас — 9 (п.в., Дауд, Уилсон), 59:03 — 1:3.

Вратари: Столарц (58:29 — 59:03) — Линдгрен.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 21 (5+9+7) — 26 (8+7+11).

Наши: Гребенкин (7.22/0/0) — Мирошниченко (7.56/1/+1).

7 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18723 зрителя.