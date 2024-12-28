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28 декабря, 23:15

«Торонто» — «Вашингтон»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Торонто» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 29 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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«Торонто» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 29 декабря. Начало матча на «Скоушабэнк-арене» в Торонто (США) — в 3.00 по московскому времени.

В этой игре на лед впервые после травмы должен выйти капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. 39-летний форвард из-за перелома малоберцовой кости левой ноги пропускал матчи с 19 ноября.

Официальных трансляций игры НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями игры «Торонто» — «Вашингтон» можно в матч-центре «СЭ».

«Торонто» в сезоне-2024/25 провел 36 матчей и набрал 46 очков, предыдущим соперником «Мэйпл Ливз» был «Детройт» (5:2). У «Вашингтона» — 34 игры и 48 очков, «Кэпиталз» в ожидании возвращения Александра Овечкина перед рождественской паузой во вторник уступили «Бостону» (1:4).

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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