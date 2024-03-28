«Торонто» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 29 марта. Матч состоится на многофункциональной крытой арене «Скоушабэнк-арена» в Торонто (Канада) и начнется в 02.00 по московскому времени.

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«Мэйпл Лифс» набрали 89 очков и занимают 5-е место в Восточной конференции. «Кэпиталз» с 81 баллами идут на 8-й строчке «Востока».

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