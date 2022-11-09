«Вегас» обыграл «Торонто» благодаря шайбе Смита в овертайме

«Вегас» обыграл «Торонто» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У гостей дублем отличился Райлли Смит, он же стал автором победной шайбы в овертайме. Также у «Вегаса» забросили Николя Руа и Джек Айкел.

Защитник «Торонто» Тимоти Лильегрен сделал дубль, еще один гол на счету Митчелла Марнера.

«Вегас» лидирует в таблице Западной конференции с 24 очками в 14 матчах. «Торонто» идет на пятой строчке в таблице Восточной конференции с 17 очками в 14 играх.

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«Торонто» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Руа — 4 (Каррье), 0:45 — 0:1. Лильегрен — 1 (Кампф, Эштон-Риз), 5:05 — 1:1. Айкел — 6 (Стоун, Стивенсон), 17:55 — 1:2. Марнер — 3 (Мэттьюс, Сандин), 33:50 — 2:2. Лильегрен — 2 (Марнер, Райлли), 36:56 — 3:2. Смит — 6 (мен., Карлссон, Макнэбб), 51:43 — 3:3. Смит — 7 (Теодор, Карлссон), 60:23 — 3:4.

Вратари: Челльгрен — Томпсон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (7+15+9+0) — 20 (8+5+6+1).

9 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18459 зрителей.