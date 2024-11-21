«Торонто» всухую обыграл «Вегас»

«Торонто» на своем льду одержал сухую победу над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Авторами голов «Мэйпл Лифс» стали Фрейзер Минтен, Вильям Нюландер и Понтус Хольмберг. 21-летний российский новичок команды Никита Гребенкин в своем дебютном матче НХЛ не отметился результативными действиями.

«Торонто» набрал 26 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Вегас» с 24 очками располагается на 3-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Минтен — 1 (Нюландер, Экман-Ларссон), 8:53 — 1:0. Нюландер — 13 (бол., Марнер, Таварес), 43:01 — 2:0. Хольмберг — 1 (п.в., Марнер, Таварес), 56:41 — 3:0.

Вратари: Уолл — Хилл.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 26 (7+6+13) — 31 (10+16+5).

Наши: Гребенкин (11.05/1/0) — Барбашев (16.27/2/0), Дорофеев (19.08/2/-1).

21 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18853 зрителя