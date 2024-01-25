«Торонто» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» дома обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 ОТ.

Единственную шайбу забросил форвард хозяев Остон Мэттьюс. Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил все 32 броска и отыграл на ноль.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Торонто» занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 56 очками в 46 матчах.

«Виннипег» идет вторым на Западе с 65 очками в 46 играх.

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