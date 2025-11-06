Видео
6 ноября, 05:44

«Юта» проиграла «Торонто», Сергачев забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент

«Торонто» на своем льду выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский защитник «мамонтов» Михаил Сергачев забил гол с передачи Дмитрия Симашева. Также у гостей отличились Майкл Карконе и Дилан Гюнтер.

У «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Матиас Маччелли и Мэттью Найз.

«Торонто» набрал 17 очков в 14 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Юта» идет на 3-й строчке в Западной конференции — 18 очков в 14 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
6 ноября, 03:00. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Юта
1

  • GASPAR

    Наверное не "гол" а "шайбу" забил, нет?

    06.11.2025

