«Юта» проиграла «Торонто», Сергачев забил один гол

6 ноября, 05:44
«Торонто» на своем льду выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
Российский защитник «мамонтов» Михаил Сергачев забил гол с передачи Дмитрия Симашева. Также у гостей отличились Майкл Карконе и Дилан Гюнтер.
У «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Матиас Маччелли и Мэттью Найз.
«Торонто» набрал 17 очков в 14 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Юта» идет на 3-й строчке в Западной конференции — 18 очков в 14 играх.
GASPAR
Наверное не "гол" а "шайбу" забил, нет?
06.11.2025