«Торонто» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Мэйпл Лифс» отличились Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Матиас Маччелли и Мэттью Найз. У «мамонтов» забили Михаил Сергачев, Майкл Карконе и Дилан Гюнтер.

«Торонто» с 17 очками в 14 матчах занимает 5-е место в Восточной конференции. «Юта» идет на 3-й строчке в Западной конференции — 18 очков в 14 играх.

