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Сегодня, 14:30

Алексей Торопченко: «Среди болельщиков было много негодования, почему Тарасенко не назначили капитаном»

Андрей Жданюк
Корреспондент
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко в интервью «СЭ» рассказал о роли капитана в команде.

— Райан О'Райлли — хороший капитан?

— Иногда не хватает какой-нибудь мотивационной речи от него, хотя в некоторых ситуациях Райан может замотивировать ребят. Ничего плохого про него сказать не могу. И так понятно, что если игрок стал капитаном, то он должен быть лидером не только в раздевалке, но и на льду. Быть ярким примером для партнеров и особенно молодежи.

— Владимир Тарасенко расстроился, когда капитанскую нашивку дали не ему?

— Володя здесь практически всю свою карьеру. Среди болельщиков было много негодования, почему его не назначили капитаном. Меня в тот момент еще не было в составе команды, поэтому я не знаю, как все происходило в раздевалке. Но Володя имеет большое значение для «Сент-Луиса».

Владимир Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года, он является ассистентом капитана команды.

Алексей Торопченко. «В НХЛ не ищут виноватых». Интервью российского нападающего «Сент-Луиса»

Алексей Торопченко
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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