Алексей Торопченко: «Среди болельщиков было много негодования, почему Тарасенко не назначили капитаном»

Сегодня, 14:30
Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко в интервью «СЭ» рассказал о роли капитана в команде.
— Райан О'Райлли — хороший капитан?
— Иногда не хватает какой-нибудь мотивационной речи от него, хотя в некоторых ситуациях Райан может замотивировать ребят. Ничего плохого про него сказать не могу. И так понятно, что если игрок стал капитаном, то он должен быть лидером не только в раздевалке, но и на льду. Быть ярким примером для партнеров и особенно молодежи.
— Владимир Тарасенко расстроился, когда капитанскую нашивку дали не ему?
— Володя здесь практически всю свою карьеру. Среди болельщиков было много негодования, почему его не назначили капитаном. Меня в тот момент еще не было в составе команды, поэтому я не знаю, как все происходило в раздевалке. Но Володя имеет большое значение для «Сент-Луиса».
Владимир Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года, он является ассистентом капитана команды.