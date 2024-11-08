Торторелла объяснил, почему Мичков не играл с «Тампой»

Сегодня, 07:11
Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла прокомментировал отсутствие российского нападающего Матвея Мичкова в составе команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:1 Б).
«Это часть процесса. Мы пытаемся помочь Мичкову. Просмотр матча со стороны также помогает молодым игрокам развиваться», — объяснил Торторелла в интервью пресс-службе НХЛ.
«Флайерз» переиграли «Лайтнинг» в серии буллитов со счетом 2:1. Мичков вместе с белорусским вратарем Алексеем Колосовым наблюдали за матчем своей команды с трибун.
«Филадельфия» с 11 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Тампа» с 15 очками расположилась на 7-й строчке.