Торторелла оценил прогресс Мичкова после первого месяца в НХЛ: «Он очень хорошо справляется»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла оценил игру нападающего Матвея Мичкова в первый месяц сезона-2024/25 в НХЛ.

Россиянин был признан лучшим новичком лиги в октябре.

«Еще до приезда Мичкова я понимал, что у него есть соревновательный дух. Это не удивляет меня. Я не очень много знал о том, как он действует без шайбы, но Матвей усвоил несколько моментов, которым мы пытались его научить в начале сезона. Мичков проделал хорошую работу, учитывая, что он — молодой парень, который только приехал сюда, к которому столько внимания. Он очень хорошо справляется», — приводит официальный сайт НХЛ слова Тортореллы.

Мичков был выбран под 7-м номером драфта НХЛ-2023. 19-летний россиянин проводит дебютный сезон в лиге, форвард набрал 9 (4+5) очков в 12 матчах за «Флайерз».