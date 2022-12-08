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НХЛ

Сегодня, 07:17

Торторелла: «Конекны полез в драку с Овечкиным? Я даже не видел этого. Какая разница, матч уже кончился»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла отреагировал на то, что форвард его команды Трэвис Конекны попытался вступить в драку с Александром Овечкиным в конце матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (1:4).

«Я даже не видел этого. Кого это волнует? Матч ведь уже закончился», — приводит журналист Сэмми Силбер слова Тортореллы.

Конекны вступил в конфликт с россиянином после того, как тот забросил вторую шайбу в пустые ворота «Флайерз» за 8 секунд до конца третьего периода. До этого канадец совершил потерю в зоне «Вашингтона», из-за которой Овечкин смог сделать дубль.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла
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