Торторелла стал первым американским тренером в НХЛ, который провел 1500 матчей в лиге

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла установил рекорд НХЛ.

Матч регулярного чемпионата против «Сиэтла» стал для 65-летнего специалиста 1500-м в карьере. Торторелла стал восьмым человеком в истории НХЛ, преодолевшим эту отметку и первым американским тренером, которому удалось это сделать.

Рекорд по числу проведенных матчей в НХЛ в статусе тренера принадлежит Скотти Боумэну (2141).

Помимо «Филадельфии», Торторелла тренировал в НХЛ «Рейнджерс», «Тампу-Бэй», «Ванкувер» и «Коламбус». В 2004 году специалист выиграл Кубок Стэнли вместе с «Тампой».