Тошич назвал Овечкина одним из величайших хоккеистов: «Желаю ему стать лучшим среди лучших»

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» пожелал российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Овечкин — один из величайших в истории хоккея! Еще когда я играл в ЦСКА, мне всегда рассказывали, что это великий спортсмен. Желаю ему побить рекорд и стать лучшим среди лучших», — сказал Тошич «СЭ».

В ночь на субботу «Вашингтон» будет принимать «Чикаго». На данный момент Овечкин забросил 892 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, занимая второе место по этому показателю. Лидером остается Уэйн Гретцки с 894 голами.

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