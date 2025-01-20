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Сегодня, 03:34

Трамп назвал Овечкина великим хоккеистом

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне перед своими сторонниками отметил форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина.

Митинг проходил в арене столичного клуба Capital One.

«Хотел бы поблагодарить владельцев этой арены. Они потрясающие. Они где-то наверху в этих красивых ложах, у их команды все очень хорошо, и Овечкин — это великий игрок, не так ли?» — приводит слова Трампа ТАСС.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. Александр Овечкин вошел в первую символическую сборную «Вашингтона» в XXI веке

На счету капитана «Кэпиталз» 21 шайба в этом сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, Овечкину нужно забить еще 21 гол.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дональд Трамп
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