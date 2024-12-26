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Сегодня, 06:53

Трамп посоветовал Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады

Евгений Козинов
Корреспондент
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Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что во время рождественского визита сказал экс-хоккеисту сборной Канады Уэйну Гретцки, что тот должен баллотироваться на пост премьер-министра Канады.

«Я только что общался с Уэйном Гретцки, «Великим», как его называют в хоккейных кругах. Я сказал: «Уэйн, почему бы тебе не баллотироваться на пост премьер-министра Канады, который вскоре станет известен как губернатор Канады — ты бы легко победил, тебе даже не пришлось бы проводить кампанию». Он не проявил никакого интереса», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Гретцки является рекордсменом по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ — 894 шайбы.

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Хоккей
Дональд Трамп
Уэйн Гретцки
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