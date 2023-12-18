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Сегодня, 18:00

Трансляции НХЛ 19 декабря: расписание матчей и где смотреть

Опубликовано расписание матчей НХЛ на 19 декабря 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Капризов (ХК «Миннесота»).
Фото USA Today Sports
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В ночь с 18 на 19 декабря состоятся 5 матчей регулярного чемпионата НХЛ. В России матчи НХЛ официально не транслируются. Бесплатно в прямом эфире игры можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Публикуем расписание трансляций на 19 декабря.

Расписание трансляций матчей НХЛ на 19 декабря

3.00. «Питтсбург» — «Миннесота»
Видеотрансляция: «ВКонтакте»

3.00. «Детройт» — «Анахайм»
Видеотрансляция: «ВКонтакте»

3.30. «Виннипег» — «Монреаль»
Видеотрансляция: «ВКонтакте»

4.00. «Даллас» — «Сиэтл»
Видеотрансляция: «ВКонтакте»

5.30. «Калгари» — «Флорида»
Видеотрансляция: «ВКонтакте»

Полный календарь и результаты игр доступны на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Миннесота Уайлд
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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