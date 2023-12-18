Трансляции НХЛ 19 декабря: расписание матчей и где смотреть

Сегодня, 18:00
В ночь с 18 на 19 декабря состоятся 5 матчей регулярного чемпионата НХЛ. В России матчи НХЛ официально не транслируются. Бесплатно в прямом эфире игры можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
Публикуем расписание трансляций на 19 декабря.
3.00. «Питтсбург» — «Миннесота»
Видеотрансляция: «ВКонтакте»
3.00. «Детройт» — «Анахайм»
Видеотрансляция: «ВКонтакте»
3.30. «Виннипег» — «Монреаль»
Видеотрансляция: «ВКонтакте»
4.00. «Даллас» — «Сиэтл»
Видеотрансляция: «ВКонтакте»
5.30. «Калгари» — «Флорида»
Видеотрансляция: «ВКонтакте»
Полный календарь и результаты игр доступны на сайте «СЭ».
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