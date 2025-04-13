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13 апреля, 09:15

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Мартинес завершил карьеру

Алина Савинова
Алек Мартинес.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Защитник «Чикаго» Алек Мартинес сообщил, что принял решение о завершении профессиональной карьеры.

«Играть в этой лиге — большая честь, а играть 16 лет — я никогда не думал, что когда-нибудь сделаю это. Я благодарен и признателен за то, что у меня есть такая возможность. Благодарен за всех людей, которые помогли на этом пути. Я очень благодарен клубам, за которые я играл, ребятам, с которыми я играл, у которых мог учиться», — приводит слова Мартинеса пресс-служба НХЛ.

Американец стал игроком «Чикаго» в 2024 году. Ранее он выступал за «Вегас» и «Лос-Анджелес». 37-летний защитник является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

«Чикаго» не смог выйти в плей-офф НХЛ в сезоне-2024/25. После 80 матчей команда с 57 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции лиги.

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Алек Мартинес
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ХК Чикаго Блэкхокс
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