Сегодня, 10:20

Руа о травме Романова после толчка Рантанена: «Это было неуважительно»

Руслан Минаев

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа раскритиковал форварда «Далласа» Микко Рантанена, который травмировал защитника клуба из Нью-Йорка Александра Романова в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Когда видишь перед собой номер игрока, нужно сбавлять обороты, все это знают. Нельзя проводить такой силовой прием — это неуважительно. Такого не должно быть в матчах», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

В третьем периоде Рантанен толкнул Романова на борт. Это послужило причиной массовой стычки. Форвард «Старз» был удален до конца игры (5+10 минут штрафа). Россиянин покинул лед при помощи медперсонала.

Александр Романов
Микко Рантанен
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Патрик Руа
