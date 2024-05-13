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Сегодня, 08:28

Монтгомери: «Суэймен сегодня был хорош. Но «Бостон» не реализовал четыре рывка во втором периоде»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери прокомментировал поражение от «Флориды» (2:3) в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Суэймен сегодня был хорош — предоставлял нам возможность [оставаться в игре]. Во втором периоде мы не реализовали четыре рывка к воротам, когда имели численное преимущество в эпизодах. Это могло увеличить наше преимущество», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Счет в серии 3-1 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 15 мая и начнется в 02.00 мск.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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