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1 апреля, 10:25

Тренер «Бостона» Сакко назвал игру Овечкина в большинстве кошмаром для соперников

Алина Савинова
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Исполняющий обязанности главного тренера «Бостона» Джо Сакко поделился мнением об игре российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в большинстве.

В нынешнем сезоне капитан «Кэпиталз» провел 57 матчей в НХЛ, в которых набрал 63 (37+26) очка.

«Работая в этой лиге уже некоторое время, я много раз видел, как он играл в большинстве, и это наверняка были кошмары для соперника. Единственное, что бросается мне в глаза, — это его последовательность и способность продолжать показывать результат после всех этих лет, зная, что у противника всегда есть план, чтобы остановить его. Так что это, очевидно, многое говорит о личности. Великие все равно находят способ забить», — приводит пресс-служба НХЛ слова Сакко.

Александр Овечкин празднует гол в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Баффало&raquo; 30&nbsp;марта в&nbsp;Вашингтоне.«О, здорово, еще один гол Ови»: вратари НХЛ поддерживают Овечкина в гонке за рекордом

За карьеру 39-летний Овечкин забил 890 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Ему осталось забросить 5 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола).

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Джо Сакко
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