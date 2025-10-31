Тренер «Бостона» Штурм — о Хуснутдинове: «Он усердно работал на тренировках и ждал своего шанса»

Главный тренер «Бостона» Марко Штурм прокомментировал прогресс нападающего Марата Хуснутдинова.

«Это весело, когда тебя исключают из состава? Нет. Но игрок должен быть готов проявить себя, когда у него появится такая возможность. Каждый раз, когда его убирали из состава, он работал. Он усердно работал на тренировках и ждал своего шанса, а затем воспользовался им», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

В игре против «Баффало» (4:3 ОТ) 23-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме и стал первой звездой матча. Всего в этом сезоне на его счету 2 (1+1) очка в 8 матчах.