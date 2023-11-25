Тренер Брылин рассказал о новых обязанностях в «Нью-Джерси»

Новой обязанностью помощника главного тренера «Нью-Джерси» Сергея Брылина является в том числе подготовка презентации для команды по разбору предстоящего соперника.

«Добавились новые обязанности. Я занимаюсь подготовкой к игре, разбором соперника, готовлю презентации к собраниям. Мы стараемся узнавать мнения других членов тренерского штаба. Работа делается сообща, а потом только все представляется команде. После прошлого удачного сезона все разбирают нашу игру более досконально, и нам нужно к каждой игре подходить в полной боевой готовности, находить возможность побеждать. Мне кажется, в прошлом году это и сыграло основную роль, так как мы находили возможность при не самой лучшей игре сравнять счет в конце матчей, вырывать победу в третьем периоде. Сейчас происходит наоборот: мы, иногда ведя в счете, проигрываем в конце или выходим неготовыми и уступаем в первом периоде. Это больше, как мне кажется, психологическое, чем хоккейное. Тут больше зависит от настроя, готовности каждого игрока индивидуально», — приводит слова Брылина ТАСС.

Брылин играл за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год, в составе клуба россиянин трижды становился обладателем Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003). В составе сборной России нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2007 года. С августа 2022 года он назначен помощником главного тренера Линди Раффа