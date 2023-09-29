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Сегодня, 09:16

Ричардсон — о дебюте Бедарда за «Чикаго»: «Он очень хорошо читал игру и сделал невероятную передачу»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Чикаго» Люк Ричардсон поделился впечатлениями от дебюта форварда Коннора Бедарда в предсезонном матче НХЛ против «Сент-Луиса» (2:1).

«Я думаю, что он был хорош. Коннор действительно хотел забить. Он очень хорошо читает игру и сделал невероятный пас на победный гол. Ему комфортно с шайбой. Думаю, у него не будет проблем играть с более сильными и крупными парнями в этой лиге», — приводит слова Ричардсона официальный сайт НХЛ.

Бедард в дебютной игре за команду отметился двумя результативными передачами.

18-летний канадец был выбран первым номером на драфте НХЛ-2023. В прошлом сезоне Бедард набрал 143 (71+72) очка в 57 матчах Западной хоккейной лиги (WHL) в составе команды «Реджайна Пэтс», став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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